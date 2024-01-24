Центристы предлагают ввести временный налог солидарности на прибыль банков

Об этом сообщила пресс-служба Центристской партии. «Финансовое положение эстонского государства настолько плачевно, что даже на повышение зарплат учителям не нашлось 10 млн евро. О серьезных инвестициях в инфраструктуру или ремонте электросетей говорить не приходится. Если обложить налогом в размере 50 процентов годовую прибыль банков, действующих в Эстонии, мы сможем сразу решить несколько проблем», - сказал Андрей Коробейник.

Член правления Центристской партии убежден, что налоги следует собирать там, где есть деньги.

«Совершенно ошибочно в условиях двухлетней экономической рецессии и растущей безработицы облагать налогами обычных людей, тем самым ухудшая их благосостояние. Доходы банковского сектора выросли в основном за счет повышения еврибора. Например, в прошлом году Swedbank заработал в Эстонии чистую прибыль в размере 385 млн евро, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Подобный рост прибыли, вероятно, наблюдается и в других банках. Общая прибыль сектора, по прогнозам, превысит миллиард евро», - говорит Андрей Коробейник.

Депутат отметил, что временный налог не окажет значительного негативного влияния на способность банков выдавать кредиты или предоставлять другие финансовые услуги.

«Клиенты из Эстонии платят значительно более высокие проценты по кредитам, чем жители Скандинавских стран, и дисциплина платежей остается высокой, несмотря на ухудшение экономической ситуации. Исходя из прошлогодних экономических показателей банков, мы могли бы получить дополнительно 500 млн евро в государственный бюджет. Эти средства можно использовать для финансирования социальных и образовательных проектов, а также инфраструктуры и экологических инициатив. Банковский сектор - один из немногих, который смог увеличить свою прибыльность в сложный экономический период. Поэтому целесообразно, чтобы банки внесли больший вклад в поддержку общества, особенно в период, когда многие другие сектора и жители страны испытывают трудности».