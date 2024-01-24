Депутаты от EKRE решили не идти на прием к президенту 24 февраля

«Мы во фракции решили, что наши депутаты не пойдут на прием к президенту. Невелика потеря, наши депутаты и так в целом довольно вяло посещали это мероприятие, обычно каждый из них сам решал, как лучше отпраздновать этот день, но на сегодня это уже принципиальный вопрос», - написал в среду социальных сетях лидер EKRE Мартин Хельме.

«К сожалению, у нас пост президента занимали один за другим люди, которые вместо того, чтобы строить традиции, крушили их, а вместо того, чтобы укреплять институты, позорили, опошляли или унижали их. Сейчас же Карис унизил как институт президента, так и институт всенародно избранного парламента», - отметил Хельме.

Национализм, по мнению Мартина Хельме, означает, что существует само собой разумеющаяся солидарность. «Мы держимся вместе со своими, а свои - особенно в очередную годовщину Республики - это эстонцы. Я никак не могу пойти на прием с хорошим настроением, если в то же время был послан четкий сигнал, что большинство моих фракционных коллег - люди второсортные, менее достойные, чем я», - сказал Хельме.

По мнению лидера EKRE, крайне недопустимо, чтобы президент, получивший от парламента свою должность и сопутствующие ей привилегии, а также бюджет своего института, затем так унижал этот самый институт, который назначил его на эту должность.

По данным канцелярии президента, на прием, посвященный годовщине республики, приглашения получили члены правления Рийгикогу, председатели и заместители председателей комиссий, а также лидеры фракции.