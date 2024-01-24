Второе золото чемпионата мира – эстонский лыжник Олле Ильмар Яама вновь на пьедестале!

Эстонский спортсмен Олле Ильмар Яама в среду завоевал золотую медаль в гонке преследования на чемпионате мира среди юниоров по лыжному ориентированию в австрийском Рамзау, что стало его уже второй золотой медалью на этих соревнованиях, сообщает BNS.
Яама опередил серебряного призера гонки Пюрю Рийсанена из Финляндии на 1 минуту 42 секунды и бронзового призера Флавио Эрлера из Швейцарии на 2 минуты 16 секунд. Во вторник Яама стал чемпионом мира среди юниоров на спринтерской дистанции.
Другие эстонские ориентировщики на этих состязаниях заняли менее высокие места - Крис Маркус Крахв финишировал на дистанции девятым, Тимо Кудре - 22-м, а Нансен Пало - 27-м.
Эстонская ориентировщица Лийс Марий Касо стала лучшей, заняв 9-е место и уступив победившей финской спортсменке Аманде Юли Футка 8 минут 55 секунд. Биргит Рыым заняла 21-е место и Марели Вахер - 24-е.