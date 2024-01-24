Второе золото чемпионата мира – эстонский лыжник Олле Ильмар Яама вновь на пьедестале!

Эстонский спортсмен Олле Ильмар Яама в среду завоевал золотую медаль в гонке преследования на чемпионате мира среди юниоров по лыжному ориентированию в австрийском Рамзау, что стало его уже второй золотой медалью на этих соревнованиях, сообщает BNS.