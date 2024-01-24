Производство атомной энергии в 2025 году вырастет до рекордного уровня

Производство атомной энергии вырастет до рекордного уровня в 2025 году, а потребление ископаемого топлива снизится, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА) в отчете, опубликованном в среду. Также с начала 2025 года из возобновляемых источников энергии будет производиться больше энергии, чем из угля, сообщает ERR.