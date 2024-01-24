Производство атомной энергии в 2025 году вырастет до рекордного уровня

Производство атомной энергии вырастет до рекордного уровня в 2025 году, а потребление ископаемого топлива снизится, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА) в отчете, опубликованном в среду. Также с начала 2025 года из возобновляемых источников энергии будет производиться больше энергии, чем из угля, сообщает ERR.
Прогноз основан на планах Китая, Индии, Южной Кореи и некоторых европейских стран в ближайшем будущем ввести в эксплуатацию новые ядерные реакторы, которые в настоящее время находятся на стадии строительства. На рынок также должны вернуться несколько японских ядерных реакторов, работа которых была приостановлена с 2011 года, передает The Guardian.
Согласно прогнозам, спрос на электроэнергию также увеличится, поскольку многие низкоуглеродные технологии, такие как электромобили и тепловые насосы, работают на электричестве, а не на нефти или газе.
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