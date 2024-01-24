Пришедшая в школу на замену: быть учителем я бы не хотела

Если первые уроки не были особенно сложными, то во время последних дети уже разговаривали вовсю и контролировать это оказалось затруднительным. Так описывает свой опыт глава молодежного центра, которая на этой неделе замещала учителя в третьем классе Тырваской гимназии.
Во время забастовки учителей на помощь школам в волости Тырва пришли сотрудники муниципальных учреждений и волонтеры. 37 учителей Тырваской гимназии приняли участие в забастовке, и это в значительной степени повлияло на учебный процесс 22-го и 23 января: в школе проходили традиционные уроки для 1-3-го классов.