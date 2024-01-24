Пришедшая в школу на замену: быть учителем я бы не хотела

Во время забастовки учителей на помощь школам в волости Тырва пришли сотрудники муниципальных учреждений и волонтеры. 37 учителей Тырваской гимназии приняли участие в забастовке, и это в значительной степени повлияло на учебный процесс 22-го и 23 января: в школе проходили традиционные уроки для 1-3-го классов.

Руководитель Тырваского открытого молодежного центра Трийн Йыгисуу работала в понедельник, она вела занятия для детей третьего класса. «Первые уроки было не очень трудно вести. К последним дети, вероятно, уже устали, и разговоров стало больше. Когда один мальчик читал вслух, я просила остальных быть потише, но щебетали они хоть куда. В остальном мы довольно хорошо справились», - сказала она.