Elisa постепенно заменяет держатели SIM-карт стандартного размера на держатели SIM-карт, которые в половину меньше, тем самым сокращая количество пластиковых отходов на целых 50 процентов.
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Elisa представляет новый размер SIM-карт, чтобы уменьшить влияние одной серьезной проблемы
Первые держатели SIM-карт такого размера уже поступили в офисы и к клиентам Elisa. «Сим-карты мини-формата помогают сэкономить половину пластиковых отходов, производимых ранее, - сказал руководитель отдела частных клиентов Elisa Майлис Плооманн. - Размер чипа остался прежним, но количество ненужного пластика уменьшилось, и количество отходов пластикового материала сократилось вдвое».