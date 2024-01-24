Elisa представляет новый размер SIM-карт, чтобы уменьшить влияние одной серьезной проблемы

Первые держатели SIM-карт такого размера уже поступили в офисы и к клиентам Elisa. «Сим-карты мини-формата помогают сэкономить половину пластиковых отходов, производимых ранее, - сказал руководитель отдела частных клиентов Elisa Майлис Плооманн. - Размер чипа остался прежним, но количество ненужного пластика уменьшилось, и количество отходов пластикового материала сократилось вдвое».

Плооманн отметил, что загрязнение пластиком - это проблема, с которой сталкивается весь мир, поскольку ежегодно производятся сотни миллионов тонн пластиковых материалов, часть из которых, к сожалению, попадает в окружающую среду.