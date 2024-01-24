ЭСТЕР КАРУЗЕ ⟩ Вслед за Эрдоганом и Орбан согласится на вступление Швеции в НАТО

Турция продолжает обслуживать свои интересы политическим размахиванием крыльев, привлекая к этому разных участников. Однако это лишь вопрос времени, когда НАТО получит своего 32-го члена. Сольное представление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на тему того, чтобы дать Швеции зеленый свет на вступление в НАТО, завершилось вчера, пишет член комиссии Рийгикогу по иностранным делам Эстер Карузе (Социал-демократическая партия).
Парламент Турции поддержал Швецию соотношением голосов 287:55, что означает подавляющее большинство. Журналисты, освещавшие события на месте, также подтвердили, что в Анкаре царит позитивная атмосфера, несмотря на то, что некоторые депутаты пришли в зал с плакатами протеста (в турецком парламенте, кстати, подобное запрещено).
Учитывая прошлые действия Эрдогана, то, что он будет тянуть резину, было ожидаемым. Учитывая внутриполитическую динамику Турции, быстрая поддержка Швеции означала бы большой и невыгодный эффект для Эрдогана внутри страны. Ведь шведы - «ненавистники мусульман», сжигающие Коран и поддерживающие курдских террористов. Мы же все знаем, что истина так же далека от такого представления, как и от вступления Турции в Европейский Союз.
Анкара примет Путина?
Разумеется, Эрдоган не сказал Швеции да просто за красивые глазки: взамен Турции с ее устаревшими ВВС будет разрешено закупать в США истребители F-16. Россия вряд ли нападет на Турцию в обозримом будущем, но у турков есть различные военные проблемы. Будь это гражданская война в Сирии, борьба с терроризмом и сложные отношения с Грецией и Кипром.
В то же время не следует думать, что этим шагом Турция отвернулась от России. Отнюдь нет. Эрдоган продолжает свою политическую игру на нескольких фронтах: сегодня он примет в Анкаре президента Ирана Эбрахима Раиси, сосредоточив внимание на израильско-палестинском конфликте. Сообщается, что идет также подготовка к визиту президента России Владимира Путина в Турцию в середине февраля; последний раз Эрдоган и Путин встречались в сентябре прошлого года в Сочи. Это будет первая зарубежная встреча Путина с момента начала полномасштабных военных действий в Украине в феврале 2022 года. С интересом ожидаю, чья в этот раз будет очередь «опаздывать».
Исходя из собственных интересов, Турция продолжает политически размахивать крыльями вместе с различными сторонами, но как представитель НАТО она чувствует ответственность за поддержание архитектуры европейской безопасности. Эрдоган умеет играть в театре теней, но когда дела приобретают серьезный оборот, на него можно рассчитывать. По крайней мере, мне так кажется.
Орбан наслаждается игрой
Тот же принцип применим и к главе правительства Венгрии Виктору Орбану, который, вероятно, максимально использует выпавшие ему возможности в связи с темой вступления Швеции в НАТО. Приглашение премьер-министру Швеции Ульфу Яльмару Кристерссону провести переговоры уже отправлено. Но маловероятно, что ручной тормоз Орбана останется включенным до самого конца. Как вы помните, Орбан решил пойти выпить кофе во время голосования по переговорам о присоединении к ЕС Украины и Молдовы, поскольку и он сейчас понимает, что все это уже далеко не шутка.
Вступление Швеции значительно укрепит северное крыло НАТО; в конце концов, шведы много инвестировали в новые военные возможности, включая истребители, подводные лодки и другие оборонные системы. В этом году они увеличат расходы на оборону почти на 30 процентов с целью достичь необходимых для альянса 2 процентов от ВВП. Это лишь вопрос времени, когда НАТО получит своего 32-го члена.