ЭСТЕР КАРУЗЕ ⟩ Вслед за Эрдоганом и Орбан согласится на вступление Швеции в НАТО

Парламент Турции поддержал Швецию соотношением голосов 287:55, что означает подавляющее большинство. Журналисты, освещавшие события на месте, также подтвердили, что в Анкаре царит позитивная атмосфера, несмотря на то, что некоторые депутаты пришли в зал с плакатами протеста (в турецком парламенте, кстати, подобное запрещено).

Учитывая прошлые действия Эрдогана, то, что он будет тянуть резину, было ожидаемым. Учитывая внутриполитическую динамику Турции, быстрая поддержка Швеции означала бы большой и невыгодный эффект для Эрдогана внутри страны. Ведь шведы - «ненавистники мусульман», сжигающие Коран и поддерживающие курдских террористов. Мы же все знаем, что истина так же далека от такого представления, как и от вступления Турции в Европейский Союз.

Анкара примет Путина?

Разумеется, Эрдоган не сказал Швеции да просто за красивые глазки: взамен Турции с ее устаревшими ВВС будет разрешено закупать в США истребители F-16. Россия вряд ли нападет на Турцию в обозримом будущем, но у турков есть различные военные проблемы. Будь это гражданская война в Сирии, борьба с терроризмом и сложные отношения с Грецией и Кипром.