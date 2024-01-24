Защитные бункеры, которые построят на восточной границе, уже проектируют

По объяснению Кайдо Тийтуса, советника вице-канцлера Министерства обороны, который в настоящее время также является помощником руководителя территориальной обороной Южного округа Кайтселийта, в основе конструкции лежат требования, предъявляемые пехотинцами к бункерам подразделений. «За этим последуют испытания на полигоне, чтобы убедиться в защитных свойствах продукта. Бункер должен выдерживать попадание 152-мм снаряда. Когда подходящий прототип будет готов, Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) начнет процесс объявления тендера, в ходе которого также будет определен строитель или строители. Бетон в настоящее время считается самым дешевым материалом для изготовления бункера, но рассматривается также модель из пластика», – добавил Тийтус.