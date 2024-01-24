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Защитные бункеры, которые построят на восточной границе, уже проектируют

, журналист
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Эскизы к проекту бунекра.
Эскизы к проекту бунекра. Фото: Kaitseministeerium

Согласно плану, согласованному министрами обороны стран Балтии в минувшую пятницу, на восточной границе трех стран будет построена оборонительная линия с бетонными бункерами, которые будут необходимы в случае возможного нападения, чтобы удержать противника на границе и дать время союзникам прийти нам на помощь. Однако какова должна быть конструкция этих укреплений, чтобы выдерживать попадание 152-мм снаряда, и как они будут строиться в приграничных и зачастую труднодоступных местах?

По объяснению Кайдо Тийтуса, советника вице-канцлера Министерства обороны, который в настоящее время также является помощником руководителя территориальной обороной Южного округа Кайтселийта, в основе конструкции лежат требования, предъявляемые пехотинцами к бункерам подразделений. «За этим последуют испытания на полигоне, чтобы убедиться в защитных свойствах продукта. Бункер должен выдерживать попадание 152-мм снаряда. Когда подходящий прототип будет готов, Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) начнет процесс объявления тендера, в ходе которого также будет определен строитель или строители. Бетон в настоящее время считается самым дешевым материалом для изготовления бункера, но рассматривается также модель из пластика», – добавил Тийтус.

Хотя бункер по своей природе является достаточно простой конструкцией, состав бетонной смеси является важным аспектом при его проектировании, чтобы она обеспечивала солидный запас прочности и сохранность на протяжении длительного периода времени. «Инженеры-строители RKIK должны обеспечить, чтобы использовалась правильная бетонная смесь и в проектом предусматривалась эффективная конструкция. Используемый материал покрытия (грунт, щебень, песок, камни и т. д.) и толщина слоя покрытия также играют важную роль в устойчивости бункера к удару снаряда», – пояснил Тийтус.

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