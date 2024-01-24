Орбан подтвердил поддержку вступления Швеции в НАТО

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, сегодня в телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом подтвердил, что поддерживает вступление Швеции в альянс.
«Я подтвердил, что правительство Венгрии поддерживает членство Швеции в НАТО. Я также подчеркнул, что мы продолжаем призывать Венгерское национальное собрание голосовать за присоединение Швеции и завершить ратификацию как можно скорее», - написал Орбан.
Однако на данный момент в Венгерском парламенте перерыв, который должен закончиться только в середине февраля, если не будет созвано внеплановое заседание.
Вчера вечером парламент Турции одобрил необходимые решения для присоединения Швеции к НАТО.
После решения Турции ратифицировать членство Швеции, Венгрия остается последней страной, чье одобрение необходимо Стокгольму для вступления в альянс.