Михаил Кылварт в Брюсселе: европейская солидарность под угрозой

Кылварт отметил на заседании общей панели с мэрами Гента, Роттердама, Страсбурга и Сарагосы, что частью предыдущих кризисов был кризис доверия и единства, но сейчас о нем можно говорить как об отдельном кризисе.

«Нужно признать, что основная ценность и цель Европейского союза - солидарность - под угрозой. Города, и в более широком плане все самоуправления, которые являются наиболее близким и вызывающим доверие уровнем власти для людей, в ходе предыдущих кризисов показали свою способность справляться с ними. Города способны объединять людей, но вопрос заключается в том, достаточно ли у них средств, чтобы подготовиться к следующим кризисам», - сказал мэр Таллинна.

«Поэтому города должны быть вовлечены в качестве равноправных партнеров в разработку регуляций финансирования со стороны Европейского союза, чтобы средства направлялись напрямую в города и через них - людям. Это не должно быть исключительно результатом политических предпочтений правительств государств. Без сильных городов не может быть сильной, единой, солидарной Европы», - добавил Кылварт.

Согласно прогнозам, к 2050 году 80% жителей Европы будут жить в городских регионах, поэтому именно у городов центральная роль в достижении масштабных целей ЕС - справедливого экологичного и цифрового поворота, чтобы достичь климатической нейтральности в европейских городах к 2050 году.