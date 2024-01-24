На дорогах мокрый снег и возможна гололедица

По состоянию на вторую половину дня в среду поверхность главных и опорных шоссе мокрая от дождя или влажная от реагентов. На второстепенных дорогах скользко и встречается лед. На островах и западе страны идет мокрый снег, в зонах осадков на дорогах особенно скользко.