На дорогах мокрый снег и возможна гололедица

В зонах осадков дороги скользкие, по многим регионам встречается мокрый снег, возможна гололедица.
По состоянию на вторую половину дня в среду поверхность главных и опорных шоссе мокрая от дождя или влажная от реагентов. На второстепенных дорогах скользко и встречается лед. На островах и западе страны идет мокрый снег, в зонах осадков на дорогах особенно скользко.
По прогнозу, вечером среды ожидаются снег, мокрый снег и дожди, гололед. Температуры будут колебаться в районе нуля и местами падать ниже нуля.
Департамент транспорта предупреждает, что по многим регионам на дорогах скапливается мокрый снег и возможна гололедица. На дорогах скользко. В западной, центральной и южной части страны осадки сильнее, метели. Метели сопровождаются плохой видимостью и скользкими дорогами.