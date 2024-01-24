Директор детсада: многие учителя бастуют не ради зарплаты

Директор детского сада Südameke Маргит Хииет рассказала Postimees, что сегодня пришло около 20 детей, и в детском саду работают два воспитателя. Помимо них есть еще четыре ассистента учителя. «Большинство наших сотрудников бастуют, некоторые больны, некоторые на работе», - добавил он. В детском саду Südameke обычно обучается около 180 детей.

По ее словам, большинство родителей поддержали забастовку. При этом она также понимает, что не все могут оставить детей дома на три дня. «Забастовка является добровольной, и не все родители обязаны ее поддерживать. А возможность есть не у всех, потому что не каждый может сидеть дома с ребенком три дня. Рабочие места разные», - добавил он.

По словам Хииет, учителя больше не борются за повышение зарплаты на 30 евро. Вопрос в том, как к учителям относятся. «Все сделано для того, чтобы учитель сейчас чувствовал себя совсем нехорошо», - сказала она.

Например, в начале разговора о забастовке использовалась угрожающая риторика о том, что бастовать не следует. «Затем последовали насмешки: как вы заботитесь о детях, если вы бастуете, - добавила Хииет. - Я думаю, что многие учителя бастовали не из-за зарплаты, а из-за обращения».