Директор детсада: многие учителя бастуют не ради зарплаты

В то время как учителя общеобразовательных школ начали забастовку в понедельник, сегодня также началась трехдневная забастовка поддержки в детских садах. По словам заведующей таллиннского детского сада, дело зашло так далеко из-за позиции правительства.
Директор детского сада Südameke Маргит Хииет рассказала Postimees, что сегодня пришло около 20 детей, и в детском саду работают два воспитателя. Помимо них есть еще четыре ассистента учителя. «Большинство наших сотрудников бастуют, некоторые больны, некоторые на работе», - добавил он. В детском саду Südameke обычно обучается около 180 детей.
По ее словам, большинство родителей поддержали забастовку. При этом она также понимает, что не все могут оставить детей дома на три дня. «Забастовка является добровольной, и не все родители обязаны ее поддерживать. А возможность есть не у всех, потому что не каждый может сидеть дома с ребенком три дня. Рабочие места разные», - добавил он.
По словам Хииет, учителя больше не борются за повышение зарплаты на 30 евро. Вопрос в том, как к учителям относятся. «Все сделано для того, чтобы учитель сейчас чувствовал себя совсем нехорошо», - сказала она.
Например, в начале разговора о забастовке использовалась угрожающая риторика о том, что бастовать не следует. «Затем последовали насмешки: как вы заботитесь о детях, если вы бастуете, - добавила Хииет. - Я думаю, что многие учителя бастовали не из-за зарплаты, а из-за обращения».
Она признала, что проведение забастовки определенно приносит пользу. Хотя бы потому, что сейчас началось обсуждение образования и его ценности. По ее словам, главный вопрос на самом деле в том, чтобы учителей ценили. «Мне очень нравится тот факт, что мы говорим не только о деньгах. Деньги важны, но это не единственная причина», - добавила она.
Также есть проблема с нагрузкой, и в детском саду это тоже ощущается. По словам Хииет, есть много людей, которые очень хотят быть учителями, но потом, придя на работу, обнаруживают, что там много детей и дополнительных задач. «Иногда, честно говоря, некоторые родители приходят и вымещают свои эмоции на учителе. Все это является причиной ухода учителей», - добавила она. Также видно, что на должности учителей приходится нанимать все больше людей, не имеющих соответствующего образования.
При этом бастуют не сами детские сады, а они проводят трехдневную забастовку поддержки. Также воспитатели детских садов - единственные, кто получает компенсацию от Союза работников образования за три забастовочных дня. Хииет подтвердила, что, по крайней мере, сотрудники их детского сада и без компенсации приняли бы участие в забастовке поддержки.