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Вокруг падения российского военного самолета под Белгородом остается очень много неясностей

Postimees
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Самолет Ил-76. Иллюстративное фото.
Самолет Ил-76. Иллюстративное фото. Фото: Stringer/Reuters/Scanpix

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 разбился во вторник утром около 11 часов в Корочанском районе Белгородской области России. По данным Москвы, погибли 65 находившихся на борту самолета украинских военнопленных. Украина утверждает, что на самом деле самолет перевозил зенитные ракеты С-300.

На кадрах, опубликованных в российских Telegram-каналах, видно, как военный самолет упал на землю возле села в Корочанском районе, а затем взорвался. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что все люди, находившиеся на борту разбившегося сегодня утром военного самолета, погибли. Гладков не уточнил, сколько человек погибло.

Российские власти перекрывают дороги рядом с местом падения самолета.
Российские власти перекрывают дороги рядом с местом падения самолета. Фото: IMAGO/Taisia Liskovets/Sputnik/Scanpix
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