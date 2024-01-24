Российский военно-транспортный самолет Ил-76 разбился во вторник утром около 11 часов в Корочанском районе Белгородской области России. По данным Москвы, погибли 65 находившихся на борту самолета украинских военнопленных. Украина утверждает, что на самом деле самолет перевозил зенитные ракеты С-300.
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Вокруг падения российского военного самолета под Белгородом остается очень много неясностей
На кадрах, опубликованных в российских Telegram-каналах, видно, как военный самолет упал на землю возле села в Корочанском районе, а затем взорвался. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что все люди, находившиеся на борту разбившегося сегодня утром военного самолета, погибли. Гладков не уточнил, сколько человек погибло.