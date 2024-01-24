Очередное ДТП произошло на оживленном перекрестке

Авария произошла, когда водитель внедорожника Toyota хотел повернуть налево с шоссе Леннувялья в сторону Эльвы и не заметил Mercedes, двигавшийся как раз со стороны Эльвы в сторону Тарту. Произошло столкновение, в результате которого внедорожник Toyota врезался в правую сторону Mercedes.

В Toyota находился только водитель, а в Mercedes мать и маленький ребенок. Приехавшая скорая помощь проверила состояние здоровья всех участников ДТП, но, к счастью, никто не пострадал.

Пересечение улиц Леннувялья и Тарту-Валга в Кюлитсе – место, где часто возникают аварии.