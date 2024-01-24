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Очередное ДТП произошло на оживленном перекрестке

Эйли Арула Юрген Пуйстая
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На оживленном перекрестке произошло ДТП.
На оживленном перекрестке произошло ДТП. Фото: Jürgen Puistaja

В среду днем ​​в четыре часа дня на перекрестке шоссе Леннувялья и Тарту-Валга в Кюлитсе Тартумаа произошло очередное ДТП. Это не первый несчастный случай на данном перекрестке.

Авария произошла, когда водитель внедорожника Toyota хотел повернуть налево с шоссе Леннувялья в сторону Эльвы и не заметил Mercedes, двигавшийся как раз со стороны Эльвы в сторону Тарту. Произошло столкновение, в результате которого внедорожник Toyota врезался в правую сторону Mercedes.

В Toyota находился только водитель, а в Mercedes мать и маленький ребенок. Приехавшая скорая помощь проверила состояние здоровья всех участников ДТП, но, к счастью, никто не пострадал.

Пересечение улиц Леннувялья и Тарту-Валга в Кюлитсе – место, где часто возникают аварии.

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