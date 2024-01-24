Кая Каллас: увеличению рождаемости в первую очередь способствует сокращение разрыва в зарплатах

По словам премьер-министра в Эстонии, как в других странах Восточной Европы на рождаемость влияет то, что семьи создает поколение 1990-х, которое по численности меньше предыдущих поколений. «Если у нас нет матерей, то нет и детей», – пояснила Кая Каллас.

По словам Каллас, к решению проблемы необходимо подходить с разных сторон. В первую очередь, Министерство социальных дел анализирует систему пособий, чтобы определить, каковы ее эффективные и менее эффективные аспекты и что придает людям достаточно уверенности для создания семьи. Исходя из этого будут предложены соответствующие пособия. «Причина номер один – более успешное совмещение работы и частной жизни. У нас образованные женщины, и они хотят, чтобы их ценили не только как матерей, но и как работников. Нам безусловно следует пересмотреть меры, касающиеся и гендерного разрыва в зарплатах», – пояснила Каллас.

По словам премьер-министра, рождаемости также способствуют устойчивые семейные отношения. Иными словами, родители (как правило – матери) нуждаются в уверенности, что они не останутся наедине с детьми, если что-то случится. Каллас перечислила соответствующие меры, такие как повышение пособий по алиментам и разработка услуги семейного примирения. «Особое внимание мы уделяем и сокращению насилия в семье и гендерного насилия. Это также проблема, которая часто игнорируется», – добавила она.

Премьер-министр также выразила удовлетворение в связи с тем, что родительская компенсация оправдала себя и как мера, повышающая у женщин чувство уверенности при рождении детей. С другой стороны, этой мерой все чаще пользуются и мужчины. «Использование родительской компенсации мужчинами сопряжено с рядом положительных моментов. Во-первых, у отцов возникает лучшая связь с детьми. Во-вторых, улучшается здоровье мужчин, так как воспитание детей понижает уровень стресса и в целом положительно сказывается на семье. Мы можем дополнительно развивать эти меры и повышать их эффективность», – отметила она.

Премьер-министр также ответила на вопросы, касавшиеся ситуации в Эстонской Республике, финансов, безопасности, учителей, принуждения покинуть Эстонию митрополита Эстонской православной церкви Московского патриархата и проблем с приемом у врачей.

В инфочасе Рийгикогу также приняли участие министр юстиции Калле Лаанет и министр иностранных дел Маргус Цахкна. Министр юстиции ответил на вопросы о коммуникации и о праве голоса российских граждан. Министр иностранных дел ответил на вопрос о безопасности.