Олаф Шольц: оружейная поддержка Киева со стороны ЕС в данный момент недостаточна

«Средств, которые европейские страны обещали на 2024 год Украине, недостаточно», - добавил он и предложил обсудить, как каждая страна могла бы существенно увеличить поддержку Киева.

Канцлер добавил, что его весьма раздражает то, что Германию постоянно обвиняют в недостаточной поддержке Украины, хотя она уже делает «гораздо больше, чем все другие страны ЕС, намного, намного больше».