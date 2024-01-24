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Олаф Шольц: оружейная поддержка Киева со стороны ЕС в данный момент недостаточна

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Олаф Шольц.
Олаф Шольц. Фото: IMAGO

Канцлер Германии Олаф Шольц сегодня призвал европейские страны увеличить оружейную помощь Украине, поскольку Вашингтон, крупнейший поставщик оружия Киеву на данный момент, может вообще отказаться от нее. «Европа должна больше поддерживать Украину, которая защищает себя как государство», - заявил Шольц еженедельнику Die Zeit.

«Средств, которые европейские страны обещали на 2024 год Украине, недостаточно», - добавил он и предложил обсудить, как каждая страна могла бы существенно увеличить поддержку Киева.

Канцлер добавил, что его весьма раздражает то, что Германию постоянно обвиняют в недостаточной поддержке Украины, хотя она уже делает «гораздо больше, чем все другие страны ЕС, намного, намного больше».

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