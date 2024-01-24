Новый эстонский документальный фильм вызвал панику в лесной промышленности

Документальный фильм пугает лесопромышленников

Фильм режиссера Мартти Хельде «Раннее созревание» еще даже не вышел на экраны, но содержащиеся в нем высказывание уже пытаются заглушить. Представители Союза лесной и деревообрабатывающей промышленности Эстонии выдвинули лично к Хельде требование вырезать интервью, записанные на основании заранее заключенных договоренностей, из документального фильма «Раннее созревание» (Vara küps), премьера которого состоится в январе. «Это беспрецедентно, что частный сектор выступает против фильма, создание которого было профинансировано государством, и требует от независимого режиссера, помимо внесения изменений в произведение, долю дохода от фильма, когда фильм выйдет в прокат», – сказал режиссер.