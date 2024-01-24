Хейди Пурга пообещала добиваться повышения зарплат работников культуры

«Насколько мне известно, не было ни одного года, когда одна социальная группа или профессия каким-то образом предпочиталась другим», - сказала Пурга. На дополнительное замечание о том, что учителям в этом году повысили зарплату, а работникам культуры нет, Пурга сказала: «Правительство ранее обещало повысить зарплату учителям как в интересах фонда дифференциации, так и в интересах перехода на эстоноязычное образование».