Украина планирует продать два банка в этом году

Министерство финансов Украины отмечает заинтересованность иностранных инвесторов к государственным Сенс Банку и Укргазбанку и планирует продать их в течение этого года, сообщил заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук на пресс-брифинге в среду.
«У нас есть заинтересованость к двум государственным банкам иностранных инвесторов - это Укргазбанк и Сенс Банк, и мы активно готовим их к продаже. Эти сигналы мы получали в конце прошлого года, начиная с осени. Сейчас идет активная работа», - сказал он.
По словам Драганчука, Минфин совместно со Всемирным банком активно прорабатывает изменения в закон о продаже этих банков, чтобы процедура была максимально прозрачной.
«Хочется в этом году продать эти два банка», - подчеркнул он.