Украина планирует продать два банка в этом году

«У нас есть заинтересованость к двум государственным банкам иностранных инвесторов - это Укргазбанк и Сенс Банк, и мы активно готовим их к продаже. Эти сигналы мы получали в конце прошлого года, начиная с осени. Сейчас идет активная работа», - сказал он.