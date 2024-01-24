Порядок движения на Пярнуском шоссе в Таллинне изменился из-за таксистов

Если раньше и общественный транспорт, и транспортные средства, которые на законных основаниях использовали эту полосу, могли двигаться по полосе общественного транспорта до улицы Лийвалайа, то теперь по этой полосе могут ездить только трамваи и автобусы, сообщили в Центре мониторинга дорожного движения Департамента полиции и погранохраны.