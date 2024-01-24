Порядок движения на Пярнуском шоссе в Таллинне изменился из-за таксистов

Из-за водителей такси и электромобилей на пересечении Пярнуского шоссе и улицы Винеэри в Таллинне изменена организация движения, и по полосе общественного транспорта Пярнуского шоссе до улицы Лийвалайа могут ездить только трамваи и автобусы.
Если раньше и общественный транспорт, и транспортные средства, которые на законных основаниях использовали эту полосу, могли двигаться по полосе общественного транспорта до улицы Лийвалайа, то теперь по этой полосе могут ездить только трамваи и автобусы, сообщили в Центре мониторинга дорожного движения Департамента полиции и погранохраны.
«В поисках причин перемен водителям электромобилей и такси следует посмотреть в зеркало. Пешеходы, переходившие дорогу на регулируемом переходе возле улицы Татари, подвергались риску при пересечении сплошной очереди автобусов и трамваев на остановке "Винеэри", поскольку из тени остановившегося общественного транспорта водителям, совершающим запрещенные обгоны, не были видны светофоры», - - пояснили в Центре мониторинга дорожного движения.
Даже после остановки «Винеэри» не будет возможности перестроиться обратно в полосу общественного транспорта, поскольку они разделены непрерывной линией.