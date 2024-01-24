В смертельном ДТП участвовал грузовик, принадлежащий компании крупного бизнесмена Олега Гросса

Генеральный директор OG Elektra AS Райго Мыльдер подтвердил Virumaa Teataja, что в трагической аварии участвовал принадлежащий их компании грузовик Scania. «На данный момент мы еще не знаем подробностей происшествия. Мы выражаем соболезнования родственникам погибшего в ДТП человека», - сказал он.

Патрульный Йыхвиского отделения полиции Артур Медведев сообщил, что, по предварительным данным, 34-летний мужчина, управлявший грузовиком Scania, из-за скользкой дороги не справился с управлением автомобиля, а его прицеп занесло в сторону, и он столкнулся с автомобилем Renault, двигавшимся во встречном направлении.

«К сожалению, 39-летний мужчина, управлявший Renault, скончался на месте происшествия. Десятилетний мальчик, который был пассажиром Renault, в тяжелом состоянии был доставлен в больницу», - сообщил Медведев.

Недалеко от места происшествия произошло еще одно ДТП. А именно, 47-летняя женщина за рулем Volkswagen увидела на дороге аварию, стала тормозить, но тоже потеряла контроль над автомобилем. Ее машина вылетела на обочину и застряла в сугробе.

Находившийся в машине мужчина вышел из машины, чтобы проверить, смогут ли они своими силами выбраться из сугроба, но в это время к месту происшествия со стороны Йыхви приблизилась Mazda, которой управлял 49-летний мужчина.

Водитель Mazda на скользкой дороге также потерял контроль над автомобилем и сбил человека, стоявшего у Volkswagen. Он получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. Все водители были трезвы, имеют водительские удостоверения.