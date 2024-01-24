Предприниматель-миллиардер Илон Маск объявил в заявлении, опубликованном в среду, что он планирует профинансировать юридическое оспаривание ирландского закона о разжигании ненависти, который, по его словам, ограничивает свободу выражения мнений.
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Маск пообещал профинансировать судебные разбирательства, связанные с законом о разжигании ненависти
Маск рассказал ирландскому новостному порталу Gript, что по умолчанию его гигант социальных сетей X (бывший Twitter) бросает вызов любым законам, которые, по его мнению, не позволяют людям говорить то, что они хотят сказать.