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Маск пообещал профинансировать судебные разбирательства, связанные с законом о разжигании ненависти

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Илон Маск - самый богатый человек планеты.
Илон Маск - самый богатый человек планеты. Фото: Gonzalo Fuentes

Предприниматель-миллиардер Илон Маск объявил в заявлении, опубликованном в среду, что он планирует профинансировать юридическое оспаривание ирландского закона о разжигании ненависти, который, по его словам, ограничивает свободу выражения мнений.

Маск рассказал ирландскому новостному порталу Gript, что по умолчанию его гигант социальных сетей X (бывший Twitter) бросает вызов любым законам, которые, по его мнению, не позволяют людям говорить то, что они хотят сказать.

«Мы подтверждаем, что если будет попытка подавить голос ирландского народа, мы сделаем все возможное, чтобы защитить народ Ирландии и его способность высказываться», - сказал Маск.

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