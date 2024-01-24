Государство планирует выделить крупную сумму денег на расследование гибели парома «Эстония»

25 февраля 2021 года правительство утвердило бюджет проекта в размере трех миллионов евро, на сегодняшний день эта сумма покрыта затратами на деятельность и частично возвращена в госбюджет. Этого бюджета недостаточно для завершения основательного расследования гибели парома.

Дополнительное финансирование нужно для того, чтобы продолжить проект первоначальной оценки и завершить его составлением финального отчета так, чтобы были понятны причины гибели и новых повреждений судна. Среди крупных работ, которые будут финансироваться на средства бюджета в размере 1,2 миллиона евро, составление цифровых моделей носовой конструкции и гибели судна.