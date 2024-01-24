Правительство вновь обсудит выдачу криптобизнесменов США

7 сентября прошлого года правительство приняло решение об экстрадиции мужчин в США, но 28 ноября Таллиннский окружной суд аннулировал его, в том числе отметив, что правительство в процессе принятия решения не изучило такое важное обстоятельство, как условия содержания в США.

По оценке Министерства юстиции, собрано достаточно доказательств, чтобы убедиться, что связанное с экстрадицией нарушение основных прав лиц не будет непропорциональным. Министерство считает, что соблюдены условия для экстрадиции, и предлагает правительству утвердить соответствующее распоряжение.

20 ноября 2022 года Центральная криминальная полиция в ходе совместной операции с Федеральным бюро расследований США (ФБР) арестовала в Таллинне предпринимателей Ивана Турыгина и Сергея Потапенко, обвиняемых в мошенничестве и отмывании денег.

Согласно обвинительному заключению, Потапенко и Турыгин организовали схему Понци, которая предлагала людям инвестировать в компанию по добыче криптовалют HashFlare. Согласно обвинению, деньги, полученные от инвестиций, использовались не по назначению, а криптовалюта, в которую люди инвестировали, не разрабатывалась.

У компании были сотни тысяч клиентов по всему миру, а потенциальные убытки составили более полумиллиарда евро.