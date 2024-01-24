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Продукция этого эстонского производителя по-прежнему пользуется популярностью в России

rus.postimees.ee
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Товары Mayeri в настоящее время можно увидеть в продаже в России. Изображение носит иллюстративный характер.
Товары Mayeri в настоящее время можно увидеть в продаже в России. Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Tairo Lutter

«Деловые ведомости» пишут, что в Россию продолжают поступать посуда и стиральные порошки эстонского производителя Mayeri, экспорт которых в первый год войны даже увеличился.

Согласно данным таможенных деклараций за январь-апрель 2022 и 2023 годов Mayeri Industries поставила в Россию продукции на сумму 880 тысяч евро. В отчете компании указано 227 000 евро за 2022 год.

Кроме того, российский реестр, в котором фиксируются выданные на торговлю специальные разрешения, показывает, что российская компания «Тайди-Сити» получила в 2023 году новое разрешение одновременно на несколько товаров эстонского бренда.

Подробнее читайте в Äripäev.

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