Тартуский производитель бетонных элементов продан литовцам

TMB Element, тартуский производитель бетонных элементов с оборотом более 25 миллионов, станет членом концерна INHUS, принадлежащего литовскому Concretus, пишет dv.ee.
Акционер и председатель правления TMB Element Валлот Мангус пояснил, что причиной продажи компании обычно является либо выход из отрасли, либо вход в новую: «По сути, наша сделка с Consolis была заключена в 2019 году, и с тех пор тартуский завод не продавался».
В 2019 году предприятие по изготовлению бетонных элементов для строительства Consolis, принадлежащее американской инвестиционной компании Bain Capital, сообщило о покупке концерна TMB Group. Изначально компания рассчитывала приобрести TMB Group целиком, однако из-за ограничений Департамента конкуренции покупка эстонского подразделения провалилась. В итоге Consolis приобрел подразделения TMB Group в Латвии и Финляндии.
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