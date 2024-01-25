Вольтри: есть все больше сигналов о том, что забастовка учителей может затянуться

По словам Вольтри, Союз педагогов не получал никаких предложений от правительства о встрече.

Правительство должно еще раз рассмотреть вопрос о зарплатах учителей на заседании кабинета министров 25 января, по итогам которого в профсоюзе надеются получить решение.

Даже если правительство не примет решения о повышении зарплаты, которого требуют учителя, забастовка не будет напрасной, считает Вольтри.

Забастовка показала проблемы учителей, и все общество понимает, что процесс обучения не может продолжаться в том же русле, подчеркнул он.