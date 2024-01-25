Поджегший в Ласнамяэ свою жену сирийский беженец останется в тюрьме: отказ в УДО вступил в силу

Отказ в УДО вступил в законную силу 24 января, когда кассационную жалобу защитника сирийца не принял к рассмотрению Государственный суд.

14 ноября 2023 года Мохаммаду отказал в УДО Вируский уездный суд, в декабре это решение оставил без изменений и Тартуский окружной суд, но защита иностранца воспользовалась правом обжаловать постановление в Госсуде.

В прежние годы судебная система Эстонии Ковану Мохаммаду в УДО также отказывала, но тогда аналогичную позицию занимали и тюрьма с прокуратурой, которые в этот раз были не против досрочного освобождения иностранца.

Согласно обвинительному заключению Пыхьяской окружной прокуратуры, 7 марта 2017 года в квартире на улице Маяка в столичном районе Ласнамяэ Кован Мохаммад, которому на тот момент было 20 лет, из ревности избил свою супругу, связал ее полотенцами, облил бензином и поджег.