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Поджегший в Ласнамяэ свою жену сирийский беженец останется в тюрьме: отказ в УДО вступил в силу

rus.postimees.ee
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Кован Мохаммад.
Кован Мохаммад. Фото: Tairo Lutter

Судебная система Эстонии отказала в условно-досрочном освобождении из тюрьмы сирийскому беженцу Ковану Мохаммаду (26), отбывающему 10-летний срок лишения свободы за избиение и поджег своей жены в Таллинне, пишет Rus.ERR.

Отказ в УДО вступил в законную силу 24 января, когда кассационную жалобу защитника сирийца не принял к рассмотрению Государственный суд.

14 ноября 2023 года Мохаммаду отказал в УДО Вируский уездный суд, в декабре это решение оставил без изменений и Тартуский окружной суд, но защита иностранца воспользовалась правом обжаловать постановление в Госсуде.

В прежние годы судебная система Эстонии Ковану Мохаммаду в УДО также отказывала, но тогда аналогичную позицию занимали и тюрьма с прокуратурой, которые в этот раз были не против досрочного освобождения иностранца.

Согласно обвинительному заключению Пыхьяской окружной прокуратуры, 7 марта 2017 года в квартире на улице Маяка в столичном районе Ласнамяэ Кован Мохаммад, которому на тот момент было 20 лет, из ревности избил свою супругу, связал ее полотенцами, облил бензином и поджег.

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