Из-за долгов федерации спортсмены могут остаться без Олимпиады

WRF приняла это решение 14 декабря, 1 января оно вступило в силу.

Долги сербской организации возникли в два последних года: в 2022 году столице страны Белграде был организован этап Кубка мира в, а в сентябре прошлого года - чемпионат мира. По обоим мероприятиям все еще остаются непогашенные долги, основная часть перед WR, но задолженность имеется и перед другими партнерами.

По сообщению Международной федерации гребли, они, прежде чем принять решение, несколько месяцев пытались решить проблемы с сербской организацией, , но безуспешно. Поэтому у них не оставалось другого выбора.

В результате решения сербские спортсмены не смогут участвовать в международных соревнованиях, в том числе в парижской Олимпиаде и ее квалификационных соревнованиях. Так же Сербии не могут проводиться соревнования, и ее официальные лица не могут участвовать в управлении этой спортивной сферой.

WRF может изменить свое решение – когда долги будут погашены.

Сербия не является лидером в гребле, но спортсмены этой страны в разное время завоевывали медали на чемпионатах мира. Под флагом Сербии (0 золота, 1 серебра, 5 бронз), под флагом Сербии и Черногории (1-1-1) и под флагом Югославии (0-1-4).

На олимпийский пьедестал спортсмены этой страны выходили лишь раз, и под флагом Югославии (1-1-3).