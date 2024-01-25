Крушение Ил-76 в Белгородской области: что заявил Зеленский и власти Украины

«Вопреки сложившейся практике»

Сразу после авиакатастрофы Минобороны России заявляло, что на борту упавшего Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих.

И российские, и украинские власти подтвердили, что на среду был запланирован обмен военнопленных.

«Я могу констатировать, что запланированный на сегодня обмен пока не происходит», - говорил, в частности, Украинской службе «Радио Свобода» (в России все структуры этого СМИ включены в реестр «иностранных агентов») представитель ГУР Андрей Юсов.

Позже ГУР опубликовало более развернутое сообщение об инциденте. В нем сказано, что Россия не предупреждала Киев о доставке пленных самолетом и вообще не уведомила о «количестве транспортных средств, маршрутах и способах доставки пленных».

«Украинская сторона не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени, как неоднократно делалось в прошлом», - утверждает ведомство.

При этом в разведке подчеркнули, что данных о местонахождении и судьбе пленных у них все еще нет.

«Безопасность наших защитников, согласно договоренностям, должна была обеспечить российская сторона, - также пишет ГУР. - Речь может идти о спланированных и умышленных действиях РФ с целью дестабилизации ситуации в Украине и ослабления международной поддержки нашего государства».