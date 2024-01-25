Фермеры пытаются препятствовать старту сезона WRC

По информации организаторов ралли, четырехполосная трасса А51 перекрыта на протяжении почти 50 километров от Систерона до Маноска. Фермеры с тракторами блокируют доступ к кабинкам, в которых производится оплата за проезд; по данным издания BFM, некоторые протестующие выступают за то, чтобы заблокировать гонку.

Фермеры планируют до пятницы перекрыть трассу, соединяющую раллийный центр Гап и Монако, и не исключают, что даже проведут всю ночь на трассе А51. Руководитель соревнований предложил использовать обычную трассу N202 и предупредил, что из-за большой загруженности дорог будут большие пробки.

В двух регионах также могут пройти менее организованные акции, такие как блокирование туннелей в пятницу утром или отключения электроэнергии в определенных секторах. По данным BFM, некоторые фермеры даже выступают за то, чтобы заблокировать проезд участников митинга в Монте-Карло.

Кроме того, протестующие планируют несколько демонстраций, две из которых пройдут через город Гап. Поскольку в шествии принимает участие много сельскохозяйственной техники, в том числе тракторы, ожидается, что утром передвижение по Гапу будет весьма проблематичным.

По данным местной прессы, демонстрации обещают быть масштабными, ожидаются сотни демонстрантов, профсоюз надеется, что к ним присоединятся и не имеющие к фермерству отношения люди. Хотя их главная цель все же не в том, чтобы помешать открытию серии ЧМ по раллийным гонкам, они ясно осознают, что срыв такого крупного мероприятия может помочь им достичь своих целей — привлечь внимание к ценовому давлению, налогам и экологическим нормативным требованиям, которые применяются ко всем европейским фермерам.

Акция протеста фермеров во Франции началась в прошлый четверг, и если изначально это было региональное движение, то теперь оно распространилось по всей стране. Масла в огонь во вторник подлила авария, в результате которой на одной из акций погибли двое протестующих. Возле плотины Арьеж недалеко от Андорры автомобиль врезался в фермеров, перегораживающих дорогу, в результате аварии погибли женщина и ее 12-летняя дочь.