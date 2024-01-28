«Откуда взялось это одиночество? Как правило, одиночество возникает, когда женщина очень сильная. То есть, она такая, несколько тестостеронная. Рядом с ней быть сильным мужчиной очень трудно», - высказал свое мнение в студии передачи «Своя правда» семейный психолог Сергей Присяжный.
Семейный психолог: у сильной женщины, к сожалению, судьба остаться одной
И привел четыре варианта развития ситуации, которые видел в своей профессиональной практике: «Он либо ломается, поскольку в семье идет борьба, кто тут глава, кто тут главный, кто за что отвечает? Второй вариант: он просто садится ей на шею, мол, ты и тяни. Третье - он начинает ее ломать. У меня были случаи, когда мужчина никак не мог доказать, что он в чем-то лучше женщины, поэтому он просто напивался и бил ее. И четвертое - он просто уходит».
Поэтому, считает психолог, у сильной женщины судьба - остаться одной, поскольку такая женщина не умеет развивать отношения, ей проще завершить и построить что-то новое. Мнение психолога вызывало споры и протесты. До чего договорились герои и эксперты нового выпуска передачи «Своя правда» под названием «Кто в доме хозяин?» узнаете в понедельник, 29 января, в 20:30 на канале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.