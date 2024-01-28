Семейный психолог: у сильной женщины, к сожалению, судьба остаться одной

И привел четыре варианта развития ситуации, которые видел в своей профессиональной практике: «Он либо ломается, поскольку в семье идет борьба, кто тут глава, кто тут главный, кто за что отвечает? Второй вариант: он просто садится ей на шею, мол, ты и тяни. Третье - он начинает ее ломать. У меня были случаи, когда мужчина никак не мог доказать, что он в чем-то лучше женщины, поэтому он просто напивался и бил ее. И четвертое - он просто уходит».