Специалист: важно быть хорошим человеком, а не хорошим мальчиком или девочкой

По ее словам, такие учителя были очень грубыми и жестокими: «Были даже такие случаи, когда происходили поджоги школ, потому что мальчики не могли терпеть, что с ними так грубо обращаются».

Соовяли против жестокого обращения с детьми, от этого они не становятся лучше. «Я не вижу ничего мужественного в том, что на мальчика поднимают руку. Все дети совершенно разные. Если бы меня в детстве били, я ушла бы из дома», - говорит она.

Специалист объяснила, что детей нужно растить хорошими людьми: «Не важно, хочет мальчик заниматься балетом или девочка хочет рубить дрова. Самое главное, чтобы они были хорошими людьми, а не хорошими мальчиками или девочками. Раньше считалось, что мальчики и девочки настолько разные, словно не из одного теста сделанные. Поэтому их нужно было четко по-разному воспитывать».

Как быть счастливым в отношениях, не оказаться в гендерных оковах и построить полноценную семью не по навязанным обществом правилам, а на основе любви и взаимоуважения? Об этом и много другом будут говорить герои и эксперты нового выпуска дискуссионной передачи «Своя правда», который выйдет в эфир в понедельник, 29 января, в 20:30 на канале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.