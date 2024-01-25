ТОЛЬКО ВЗГЛЯНИТЕ! ⟩ Дом вроде бы обыкновенный, зато интерьер впечатляет

Выставленный на продажу дом с потолками высотой 2,8 метра и большими окнами полностью обставлен мебелью от Kare Design. И еще один немаловажный факт: в доме еще никто не жил!

Благодаря открытой планировке гостиной и окнам от пола до потолка, а также отличному расположению террасы, дом очень светлый. Солнечные лучи весь день освещают гостиную и кухню, создавая непревзойденный уют и атмосферу.

Гостиная обставлена дизайнерской мебелью. Фото: KV.EE

Интерьеры каждой комнаты продуманы до мельчайших деталей. Большие окна и много свободного пространства делают этот дом отличным выбором для любителей комфорта и особенного дизайна. В доме имеется большая и вместительная гардеробная для всей семьи, поэтому в спальнях нет платяных шкафов, что создает дополнительное пространство.

Открытая кухня оборудована встроенной итальянской мебелью с мраморной столешницей и красивой белой раковиной. Встроенная техника - высокого качества.

В главной спальне тон задают зеркала. Фото: KV.EE

В столовой - большой деревянный стол и шесть удобных стульев, здесь может разместиться вся семья. Дом расположен вдали от соседей, поэтому громкая музыка или караоке никому не помешают. В гостиной установлен современный камин, который прекрасно согреет всю семью зимними вечерами.

Гостиная выходит прямо на солнечную террасу, на которую также можно попасть из одной из спален. Особого внимания заслуживает большая и светлая ванная с красивой высококачественной сантехникой и просторной сауной с электрокаменкой. Из ванной также можно выйти на террасу в задней части дома.

Ванную украшают дизайнерские зеркала необычной формы. Фото: KV.EE

Особое внимание следует уделить внутренней отделке, сочетающей в себе тонкий вкус и качество: в гостиной и спальне пол покрыт красивым качественным ламинатом, а все стены выкрашены в светлые тона. Белые двери делают интерьер изысканным и стильным.

Дом расположен в живописном месте, в пяти минутах ходьбы от района частных домов. Такое расположение особенно понравится тем, кто предпочитает тишину и уединение. В то же время рядом вся необходимая инфраструктура: школы и детские сады, магазины, рестораны находятся в пяти минутах езды. Рядом река Пирита и озеро Маарду. Кроме того, дом расположен недалеко от Таллиннской окружной дороги.

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