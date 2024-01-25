Опрос: люди поддерживают бастующих учителей и хотят, чтобы Кая Каллас ушла в отставку

Недавний опрос, проведенный Институтом общественных исследований, показал, что подавляющее большинство населения поддерживает бастующих учителей и считает, что премьер-министр Кая Каллас должна уйти в отставку.
Правительство до сих пор не достигло соглашения о повышении зарплаты учителям, и забастовка продолжается уже четвертый день. В связи с этим Институт общественных исследований во второй раз за неделю попросил людей ответить на вопросы, связанные с забастовкой.
Респондентов спросили, как они отнесутся к тому, что учителя начнут бастовать за повышение зарплаты. 72 процента респондентов одобрили или в некоторой степени одобрили, 22 процента осудили или в некоторой степени осудили, а семь процентов не смогли сформировать свою позицию.
С точки зрения партийных предпочтений, забастовку поддерживают 83% сторонников EKRE, 88% Социал-демократической партии (СДПЭ), 80% Центристской партии, 74% «Ээсти 200», 73% «Отечества» и 38% Партии реформ. Среди родителей детей школьного возраста забастовку одобряют 73 процента.
В ходе опроса, проведенного неделю назад, 67% респондентов одобрили забастовку учителей, а 25% осудили ее.
Кроме того, в ходе опроса задавался вопрос о возможных шагах партнеров по коалиции Партии реформ по вопросу оплаты труда учителей. Респондентов спросили, считают ли они правильным, чтобы социал-демократы и члены «Ээсти 200» начали выносить вотум недоверия премьер-министру, если Партия реформ не уступит по вопросу о зарплате учителей. На этот вопрос 60 процентов респондентов ответили «да» или «скорее да», 27 процентов респондентов ответили «скорее нет» или «нет», а 13 процентов не высказали своего мнения.
Согласно партийным предпочтениям, 88 процентов сторонников EKRE, 86 процентов Центристской партии, 77 процентов «Отечества», 56 процентов SDE, 42 процента «Ээсти 200» и пять процентов Партии реформ считают этот шаг правильным.
58 процентов респондентов считают, что социал-демократы и «Ээсти 200» должны добиваться повышения зарплаты при поддержке оппозиции, а 29 процентов - нет.
С точки зрения партийных предпочтений, 80 процентов сторонников EKRE, 79 процентов сторонников Центристской партии, 71 процент сторонников «Отечества», 60 процентов сторонников СДПЭ, 51 процент сторонников «Ээсти 200» и 12 процентов сторонников Партии реформ считают этот шаг правильным.
Респондентов также спросили, считают ли они, что Кая Каллас должна уйти в отставку с поста премьер-министра. 69 процентов ответили «да» или «скорее да», 24 процента - «скорее нет» или «нет», а шесть процентов не высказали своего мнения.
В ходе опроса, проведенного неделю назад, 65 процентов респондентов считали, что премьер-министр должна уйти в отставку.
Опрос, проведенный компанией Norstat, был проведен в среду в интернете среди граждан Эстонии в возрасте 18 лет и старше, в нем приняли участие 1008 респондентов.