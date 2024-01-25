Опрос: люди поддерживают бастующих учителей и хотят, чтобы Кая Каллас ушла в отставку

Правительство до сих пор не достигло соглашения о повышении зарплаты учителям, и забастовка продолжается уже четвертый день. В связи с этим Институт общественных исследований во второй раз за неделю попросил людей ответить на вопросы, связанные с забастовкой.

Респондентов спросили, как они отнесутся к тому, что учителя начнут бастовать за повышение зарплаты. 72 процента респондентов одобрили или в некоторой степени одобрили, 22 процента осудили или в некоторой степени осудили, а семь процентов не смогли сформировать свою позицию.

С точки зрения партийных предпочтений, забастовку поддерживают 83% сторонников EKRE, 88% Социал-демократической партии (СДПЭ), 80% Центристской партии, 74% «Ээсти 200», 73% «Отечества» и 38% Партии реформ. Среди родителей детей школьного возраста забастовку одобряют 73 процента.

В ходе опроса, проведенного неделю назад, 67% респондентов одобрили забастовку учителей, а 25% осудили ее.

Кроме того, в ходе опроса задавался вопрос о возможных шагах партнеров по коалиции Партии реформ по вопросу оплаты труда учителей. Респондентов спросили, считают ли они правильным, чтобы социал-демократы и члены «Ээсти 200» начали выносить вотум недоверия премьер-министру, если Партия реформ не уступит по вопросу о зарплате учителей. На этот вопрос 60 процентов респондентов ответили «да» или «скорее да», 27 процентов респондентов ответили «скорее нет» или «нет», а 13 процентов не высказали своего мнения.