На дорогах скользко, водителей призывают к осторожности

Дорожное покрытие основных и опорных государственных шоссе местами влажное от реагентов и преимущественно заснежено или обледенело. В Центральной и Восточной Эстонии и отчасти на севере страны идет снег, что ухудшает видимость на трассах. Второстепенные дороги заснежены, местами гололедица. Температура воздуха около нуля.