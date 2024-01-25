На дорогах скользко, водителей призывают к осторожности

Департамент транспорта предупреждает, что в четверг утром дороги в Эстонии местами скользкие.
Дорожное покрытие основных и опорных государственных шоссе местами влажное от реагентов и преимущественно заснежено или обледенело. В Центральной и Восточной Эстонии и отчасти на севере страны идет снег, что ухудшает видимость на трассах. Второстепенные дороги заснежены, местами гололедица. Температура воздуха около нуля.
По прогнозу погоды, днем по многим регионам ожидается мокрый снег и снег, местами метели, после полудня осадков станет меньше. На островах и западном побережье ветер до 15 м/с. Температура воздуха - от -1 до 2 градусов тепла.