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На дорогах скользко, водителей призывают к осторожности

BNS
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Скользкая дорога. Фото иллюстративное.
Скользкая дорога. Фото иллюстративное. Фото: Erik Prozes / Postimees

Департамент транспорта предупреждает, что в четверг утром дороги в Эстонии местами скользкие.

Дорожное покрытие основных и опорных государственных шоссе местами влажное от реагентов и преимущественно заснежено или обледенело. В Центральной и Восточной Эстонии и отчасти на севере страны идет снег, что ухудшает видимость на трассах. Второстепенные дороги заснежены, местами гололедица. Температура воздуха около нуля.

По прогнозу погоды, днем по многим регионам ожидается мокрый снег и снег, местами метели, после полудня осадков станет меньше. На островах и западном побережье ветер до 15 м/с. Температура воздуха - от -1 до 2 градусов тепла.

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