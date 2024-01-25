Ресторан быстрого питания предупреждает: теперь мошенники взялись за любителей фастфуда

В Instagram и Facebook распространяется реклама с теневых аккаунтов, предлагающих обеды всего за несколько евро. Кликая на рекламу, клиента просят ввести свои личные данные и данные дебетовой или кредитной карты, а после оплаты еду обещают доставить по конкретному адресу. Заказ клиенту не доставляют, а с его счета снимают большую сумму, чем должны были.

McDonald’s оповестил полицию о проблеме и попросил заблокировать соответствующий контент, но пока все остается по-прежнему.

«Напоминаем, что еду McDonald’s можно заказать только в ресторане, в официальном приложении McDonald’s или через приложения наших партнеров Wolt и Bolt. Наш официальный сайт - www.mcdonalds.ee и информация обо всех кампаниях распространяется только там. Поэтому, кликая на рекламу, внимательно проверяйте веб-адрес, на который вы перенаправлены. Если вы стали жертвой такого мошенничества, обращайтесь в полицию», - сказал исполнительный директор McDonald’s в странах Балтии Владимир Яневский.