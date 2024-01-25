Министр образования: позиции партнеров по коалиции в отношении забастовки по-прежнему сильно различаются

По словам Каллас, в четверг состоится заседание правительства и совещание кабинета министров, на которых вновь будет обсуждаться тема забастовки учителей, после этого снова состоится встреча с Профсоюзом работников образования Эстонии (EHL). «Мы должны обсуждать связанное с учителями, пока не достигнем компромисса относительно забастовки», - отметила Каллас, подтвердив что хотя основная нагрузка забастовки приходится на эту неделю, наверняка найдутся и учителя, которые в случае отсутствия соглашения продолжат забастовку, и есть риск, что она может кое-где продлиться очень долго.

Министр образования признала, что в правительстве до сих пор существуют серьезные разногласия относительно того, нужно ли сейчас делать все от правительства зависящее, чтобы остановить забастовку. «Трудно в то же время сказать, достигнем ли мы сегодня компромисса, поскольку позиции партнеров по коалиции по-прежнему сильно различаются», - сказала Каллас, по словам которой предметом разногласий является минимальная зарплата учителей в этом году. Для выполнения этого требования учителей необходимо найти дополнительные 10,8 млн евро.