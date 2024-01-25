Министр образования и науки Кристина Каллас в четверг в утренней программе Telehommik подчеркнула, что переговоры с работниками образования должны продолжаться до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение относительно забастовки.
Министр образования: позиции партнеров по коалиции в отношении забастовки по-прежнему сильно различаются
По словам Каллас, в четверг состоится заседание правительства и совещание кабинета министров, на которых вновь будет обсуждаться тема забастовки учителей, после этого снова состоится встреча с Профсоюзом работников образования Эстонии (EHL). «Мы должны обсуждать связанное с учителями, пока не достигнем компромисса относительно забастовки», - отметила Каллас, подтвердив что хотя основная нагрузка забастовки приходится на эту неделю, наверняка найдутся и учителя, которые в случае отсутствия соглашения продолжат забастовку, и есть риск, что она может кое-где продлиться очень долго.
Министр образования признала, что в правительстве до сих пор существуют серьезные разногласия относительно того, нужно ли сейчас делать все от правительства зависящее, чтобы остановить забастовку. «Трудно в то же время сказать, достигнем ли мы сегодня компромисса, поскольку позиции партнеров по коалиции по-прежнему сильно различаются», - сказала Каллас, по словам которой предметом разногласий является минимальная зарплата учителей в этом году. Для выполнения этого требования учителей необходимо найти дополнительные 10,8 млн евро.
По словам Каллас, речь идет не только о зарплате, но и о нагрузке учителей и модели карьеры. «Сегодня Министерство образования и науки рассылает приглашение местным самоуправлениям, которые фактически являются владельцами школ. Цель - согласовать модель карьеры, размер заработной платы и нагрузку учителей», - сказала Каллас, указав, что необходимо призвести много изменений в образовательной жизни, и это не только одна реформа.
Один из важных пунктов - вернуть модель карьеры учителя, от которой отказались в 2013 году. По словам Каллас, сюда входит в том числе и то, какая шкала зарплат учителей будет зависеть от их квалификации. «При этом необходим юридический анализ министерства, какие законы необходимо изменить, чтобы реализовать карьерную модель, необходимо и соглашение с самоуправлениями», - пояснила Каллас, добавив, что обязательно нужно обсудить реформу школьной сети, то есть то, сколько школ еще нужно и какой должна быть наполняемость класса.
Каллас не смогла предположить, как долго продлится забастовка, поскольку участие в ней - это как личное решение каждого учителя, так и коллективное. «Меньше всего забастовщиков в Ида-Вирумаа, а в Таллинне - больше всего. И у таллиннских учителей больше всего проблем», - сказала Каллас, добавив, что планирует обсудить проблемы учителей с Таллиннской горуправой уже в ближайший понедельник.