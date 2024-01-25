С КАКОЙ СТАТИ? ⟩ Предприятие, оставившее клиентов без быстрого интернета и денег, получит миллион евро от государства

Еще осенью 2020 года газета Tartu Postimees опубликовала статью под названием «Деньги уплачены, а интернета нет», в которой семьи из Южной Эстонии жаловались, что они заплатили 153 евро в качестве предоплаты компании Eesti Andmesidevõrk AS, обещавшей высокоскоростное подключение к интернету, но спустя полтора года могли только мечтать о проложенном до их дома волоконно-оптическом кабеле.

С тех пор появились десятки историй от разгневанных людей из разных частей Южной Эстонии, сообщавших о своих проблемах с Eesti Andmesidevõrk. Но проблема так и не была решена: большинство людей, заключивших договор с предприятием Eesti Andmesidevõrk, до сих пор остаются без высокоскоростного интернета, в то время как оптоволоконный кабель был проложен только в случае исключительно млаого количества домохозяйств. Кроме того, компания отказывается расторгать договора о подключении, поэтому уставшие ждать люди не могут вернуть свои деньги.