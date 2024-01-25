В то время как Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) предостерегает людей от строителя телекоммуникационных сетей Eesti Andmesidevõrk AS, государство выплачивает этой же компании более миллиона евро в виде поддержки.
Для подписчиков
С КАКОЙ СТАТИ? ⟩ Предприятие, оставившее клиентов без быстрого интернета и денег, получит миллион евро от государства
Еще осенью 2020 года газета Tartu Postimees опубликовала статью под названием «Деньги уплачены, а интернета нет», в которой семьи из Южной Эстонии жаловались, что они заплатили 153 евро в качестве предоплаты компании Eesti Andmesidevõrk AS, обещавшей высокоскоростное подключение к интернету, но спустя полтора года могли только мечтать о проложенном до их дома волоконно-оптическом кабеле.