В Ида-Вирумаа идут спасительные «зеленые деньги». Кто и как может их освоить?

По словам бизнес-консультанта Ида-Вируского центра предпринимательства Ефима Алешкина, на сегодняшний день количество заявок от предприятий на получение средств из фонда сильно выросло, и некоторые предприятия, среди которых Fortaco Estonia, Aquaphor International и Ecometal, уже получили деньги.

«Сложность состоит в том, чтобы все эти заявки упорядочить и подвести к тому, чтобы люди начинали ходатайствовать», - рассказал Алешкин, добавив, что сложно вывести конкретную сферу деятельности, предприятия которой больше всего подают заявки, так как теперь в деньгах заинтересованы и сферы производства, и сферы туризма, и многие другие.

Справедливый переход представляет собой реализацию мер для достижения национальных и мировых климатических целей таким образом, чтобы при переходе к углеродной нейтральности экономики сохранилось благосостояние жителей, местных органов управления и государства. При этом предпринимателям гарантируется поддержка со стороны публичного сектора для выявления и реализации новых бизнес-возможностей, предстоящих после перехода.

Процесс справедливого перехода непосредственно затрагивает Ида-Вирумаа. На уровне этого уезда справедливый переход предполагает реструктуризацию отраслей экономики с высоким уровнем выбросов CO², включая как перестройку сектора сланцевого газа, так и диверсификацию всей экономики уезда. Это включает в себя развитие профессиональных навыков работников и улучшение условий жизни, что обеспечит в регионе стабильные рабочие места, сохранение уровня доходов и стратегическое обеспечение Эстонии электроэнергией.