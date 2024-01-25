В Ида-Вирумаа идут спасительные «зеленые деньги». Кто и как может их освоить?

Что такое Справедливый переход и что он означает для предпринимателей Ида-Вирумаа? Как получить деньги на развитие своей деятельности и кто может это сделать? Rus.Postimees посетил инфо-час Фонда справедливого перехода и поговорил с местными предпринимателями, среди которых есть и те, кто не верят в успех этой инициативы.
Фонд справедливого перехода создан Европейским союзом. В случае с Ида-Вирумаа - это, грубо говоря, деньги, выделяемые на то, чтобы жизнь в самом сланцевом регионе страны не остановилась после перехода на «зеленую» экономику. Больше всего переход затронет местных предпринимателей и работников сланцевой промышленности, объемы которой постоянно сокращаются.
Идея фонда заключается в том, чтобы минимизировать негативные последствия перехода и создать надежную экономическую среду, поддержать существующие предприятия, а также создать новые рабочие места и новые возможности для всех жителей и предпринимателей региона. Бюджет на осуществление крупных инвестиций в Ида-Вирумаа - 153 миллиона евро, поддержка повышения наукоёмкости предпринимательства - 25 миллионов евро, поддержка малого бизнеса - 15 миллионов евро.
Схема простая: консультируешься, пишешь проект, получаешь деньги, становишься полезнее и себе, и другим. Жителям Ида-Вирумаа об условиях Справедливого перехода и всех связанных с ним нюансах рассказывают еще с осени, но раньше интерес был довольно небольшим, а сейчас ситуация сильно изменилась.
На инфо-часе нарвским предпринимателям рассказали, какие условия необходимо соблюдать при написании проекта, что важно, на что обратить внимание, и чем руководствоваться при выборе необходимой категории и запросе определенной суммы. Предприниматели узнали о размерах пособий и доле поддержки, а также получили разные полезные советы. Подаваться могут все - и ногтевые техники, и зубные врачи, и работники пищевой промышленности.
Больше всего нарвитян заинтересовали порядок проведения консультаций, условия и размеры финансирования, а также условия написания проектов для получения средств из фонда.
По словам бизнес-консультанта Ида-Вируского центра предпринимательства Ефима Алешкина, на сегодняшний день количество заявок от предприятий на получение средств из фонда сильно выросло, и некоторые предприятия, среди которых Fortaco Estonia, Aquaphor International и Ecometal, уже получили деньги.
«Сложность состоит в том, чтобы все эти заявки упорядочить и подвести к тому, чтобы люди начинали ходатайствовать», - рассказал Алешкин, добавив, что сложно вывести конкретную сферу деятельности, предприятия которой больше всего подают заявки, так как теперь в деньгах заинтересованы и сферы производства, и сферы туризма, и многие другие.
Справедливый переход представляет собой реализацию мер для достижения национальных и мировых климатических целей таким образом, чтобы при переходе к углеродной нейтральности экономики сохранилось благосостояние жителей, местных органов управления и государства. При этом предпринимателям гарантируется поддержка со стороны публичного сектора для выявления и реализации новых бизнес-возможностей, предстоящих после перехода.
Процесс справедливого перехода непосредственно затрагивает Ида-Вирумаа. На уровне этого уезда справедливый переход предполагает реструктуризацию отраслей экономики с высоким уровнем выбросов CO², включая как перестройку сектора сланцевого газа, так и диверсификацию всей экономики уезда. Это включает в себя развитие профессиональных навыков работников и улучшение условий жизни, что обеспечит в регионе стабильные рабочие места, сохранение уровня доходов и стратегическое обеспечение Эстонии электроэнергией.
Один из предпринимателей, который пришел на инфо-час, Евгений, рассказал Rus.Postimees, что для него самая большая сложность - это найти человека, который написал бы сам проект для получения средств. «Это не сложно, но требует большого количества времени, в среднем - около двух-трёх месяцев. Но у меня есть семья и работа, поэтому писать проект самому не хватает времени», - рассказал он, уточнив, что в Нарве найти компетентного человека, который смог бы написать проект, практические невозможно. «Я бы заплатил, но искать такого человека придётся в Таллинне или Тарту», - добавил Евгений. Евгений работает зубным врачом и хочет получить деньги на новое инновационное оборудование.
Опасения Евгения подтвердил и консультант центра Антон Праткунас. «Действительно, у нас сейчас есть таблица из двадцати с лишним человек, которые могут помочь с написанием проекта, но никого из Нарвы там нет», - отметил он.
Алешкин сказал, что на данный момент почти все сложности в подаче заявки сведены к минимуму, а консультационные услуги тоже субсидируются. Написать проект самостоятельно реально, но только в том случае, если есть предыдущий опыт.
«Но если предыдущего опыта нет, мы всегда советуем обращаться к консультантам. Но есть и те, у кого есть время и ресурсы, а также работники с предыдущим опытом ведения проектов, поэтому они составляет проекты сами и подают», - отметил консультант.
Предприниматель в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса Алихан Малхозов рассказал, что на инфо-часе много нового не услышал.
«Схема та же - потрать, а потом вернется. Но в случае недостаточного оборотного капитала и прибыли получается замкнутый круг: деньги можно получить, только потратив эти деньги, - говорит он. - Если получится не петлять и найти нужную сумму, подать ходатайство и вернуть часть, это прям идеально, но, как показывает практика, собрать нужное очень непросто, а авансом никто не спонсирует».
По мнению Малхозова здорово, что есть предприятия, получившие поддержку. «Но эти большие игроки имеют "оборотку", прибыль и, скорее всего, и так могут потратить эти деньги. Там есть юристы, финансисты, аналитики, продажники и целый штат профессионалов. Но это касается больших организаций, заводов и производств. Рад, что они получили средства, очень круто, а малому бизнесу как быть?», - сказал Алихан.
У Малхозова есть проекты по производству джина и виски, созданию ресторана и даже отеля, но все они очень затратные и без 80% от общей стоимости проекта стартовать не удастся, нужен инвестор.
«Получить поддержку вполне реально, но я бы делал расчет без ее учёта. Если мы говорим про новое предприятие или уже существующее, лучше рассчитывать на себя. Искать инвесторов, которые готовы на классический маршрут бизнеса и идти по стандартной схеме развития. Поддержка в рамках программы будет приятным бонусом, но точно не должна быть строкой в финансовом прогнозе», - добавил он.
По мнению Алешкина, на сильно возросший интерес к деньгам из Фонда справедливого перехода повлияли изменения в условиях, которые стали более льготными и приемлемыми для предприятий. Это увеличило интерес именно малых предприятий, а для крупных проблемой является, скорее, установленные временные рамки - срок реализации проекта - не позднее 31 августа 2026 года.
Алешкин уточнил, что предприятиям важно понимать: сейчас создается задел для того, чтобы люди, которые уходят из сланцевой промышленности, нашли себе применение в других сферах деятельности. «Мы не обязательно говорим о том, что все должно быть зеленое, устойчивое и без выбросов. Сейчас происходит именно диверсификация экономической модели региона», - объяснил он. Таким образом, предприниматели из совершенно разных сфер могут ходатайствовать о получении денег фонда.
Пока рано оценивать успешность всех процессов, считает Алешкин. «Активность увеличилась, но к этому вопросу стоит вернуться попозже, когда будет реальная картинка», - сказал он.