Житель Эстонии решил купить машину в интернете: добычей мошенников стали 25 000 евро

Как сообщила пресс-служба Идаской префектуры полиции, 42-летний житель Ляэне-Вируского уезда стал жертвой мошенников при попытке приобрести автомобиль.
Как уточнили в полиции, жертва мошенников хотел купить легковой автомобиль Volvo, который предлагался на сайте некоей немецкой фирмы, и внес предоплату в размере 25 000 евро.
После этого представители фирмы больше не выходили на связь. Житель Эстонии остался как без машины, так и без денег.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «мошенничество».