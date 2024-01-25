Житель Эстонии решил купить машину в интернете: добычей мошенников стали 25 000 евро

Как уточнили в полиции, жертва мошенников хотел купить легковой автомобиль Volvo, который предлагался на сайте некоей немецкой фирмы, и внес предоплату в размере 25 000 евро.

После этого представители фирмы больше не выходили на связь. Житель Эстонии остался как без машины, так и без денег.