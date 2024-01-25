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Житель Эстонии решил купить машину в интернете: добычей мошенников стали 25 000 евро

rus.postimees.ee
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Деньги. Фото иллюстративное.
Деньги. Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks

Как сообщила пресс-служба Идаской префектуры полиции, 42-летний житель Ляэне-Вируского уезда стал жертвой мошенников при попытке приобрести автомобиль.

Как уточнили в полиции, жертва мошенников хотел купить легковой автомобиль Volvo, который предлагался на сайте некоей немецкой фирмы, и внес предоплату в размере 25 000 евро.

После этого представители фирмы больше не выходили на связь. Житель Эстонии остался как без машины, так и без денег.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «мошенничество».

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