«Всё, как у контрактников, но помилования уже нет». Что ждет заключенных, которые сейчас едут воевать в Украину

Даже те военные, чью гибель подтвердили сразу несколько сослуживцев и командир, могут месяцами продолжать числиться пропавшими без вести.

Но и тех, кого все-таки вынесли с поля, часто долго не могут идентифицировать. У многих не оказывается с собой документов. А личные номерные жетоны, которые выдавали заключенным из «Шторм Z», оказались не привязаны ни к одной базе данных военных, поэтому сопоставить номер жетона сотрудникам морга не с чем.

«Ищу одноклассника уже пять месяцев. Он погиб в сентябре под Работино. Командир звонил, сказал, что тела вывезли в Ростов. Звонил туда много раз, говорят, среди опознанных не числится. ДНК родители сдали, но вестей все равно нет», - пишут, например, в чате родственников заключенных, воюющих в отрядах «Шторм».

При этом говорят, что у подписавших контракт с «Шторм V» этой проблемы не будет, их жетоны вносят в базы данных Минобороны, поскольку завербованных оформляют уже как военнослужащих-контрактников, а не как добровольцев.

Подразделения «Шторм V», как и ранее «Шторм Z», размещены на наиболее трудных участках фронта. Перед отправкой на передовую вчерашних заключенных готовят на полигоне не более 10 дней. Известно несколько десятков случаев, когда осужденные оказывались на передовой после 3-5 дней подготовки. Для сравнения: перед отправкой в Афганистан советских солдат-срочников готовили 4-6 месяцев.

«Если контракт сейчас подписываешь, будь готов умереть, старик. Это раньше как-то еще проскакивали. Полгода можно пропетлять. А до конца войны никакого фарта не хватит. Я уже понял, что не дотяну», - написал в чате Сергей, который, по его словам, воюет в «Шторме» с октября.