До и после: как разумно и практично обустроить открытую кухню

Планируя новую кухню или обновляя уже существующую, в первую очередь следует подумать о ее функциональности и комфорте. В кухне, объединенной с гостиной, не менее важен порядок и гармоничный внешний вид. Дизайнер интерьера делится советами, которые помогут найти правильные решения для хранения вещей на маленькой кухне и одновременно навести порядок.
«Если кухня является частью гостиной, важно следить за тем, чтобы цвета, использованные в интерьере, сочетались и дополняли как гостиную, так и кухню. Дополнительные решения для хранения, такие как вставки для полок, разделители ящиков, полки на колесиках, крючки или подставки для аксессуаров, могут помочь обеспечить аккуратный внешний вид и удобство хранения вещей. Они особенно это важно для маленьких кухонь», - рассказал Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA в Эстонии.
Практичные акценты на кухне
Если кухня объединена с гостиной, то цвета, использующиеся в обеих зонах, должны сочетаться друг с другом. Мебель натуральных цветов подойдет для дополнения общего интерьера, а дерево и другие деревянные элементы можно использовать для создания контраста и придания интерьеру тепла.
«Светлые тона визуально увеличивают пространство, поэтому хорошо подходят для небольших помещений. При этом, выбирая их, следует также подумать, сможет ли и какой именно акцент дополнить комнату. Для этого можно использовать, например, эффектную лампу или несколько открытых полок, которые будут одновременно практичными и декоративными», - советует Кастро.
«Сухие ингредиенты, хранящиеся на полках в стеклянных банках, могут быть как аксессуаром, так и элементом декора. Часто использующиеся предметы также можно хранить на открытых полках, например, чашки и небольшие миски, чтобы они всегда были под рукой в случае необходимости. В то же время они выполняют еще и роль элемента интерьера. Темная деревянная столешница также может стать акцентом в светлом интерьере. При использовании дерева следует придерживаться одного оттенка и не смешивать разные оттенки», - рекомендует специалист.
Ящики и полки позволят разместить больше вещей
Маленькие кухни требуют умных решений, позволяющих максимально эффективно использовать пространство. Не всегда можно изменить размер кухни, но можно найти другие решения для создания большего пространства: добавив дополнительные шкафы, полки, тележки, крючки и организовав внутреннюю часть полок и ящиков.
Довольно часто на кухне пространство стены между рабочей поверхностью и шкафом остается неиспользованным. «Используя различные аксессуары-подставки с крючками, магнитными держателями для ножей или добавляя открытые полки, вы можете поддерживать чистоту рабочей поверхности и вместо этого хранить приправы, чашки или столовые приборы на стене», - советует дизайнер интерьера.
Дизайнер интерьера рекомендует хранить часто использующиеся вещи в ящиках, чтобы они были легко доступны. Однако на верхних полках располагаются предметы, необходимые после приготовления пищи, например, тарелки, стаканы, кружки.
«Если кухонная поверхность ограничена, а чистая посуда во время сушки занимает слишком много места на рабочей поверхности, то сушилка для посуды в шкафу - идеальное решение. Это освободит место на рабочей поверхности. Воду, капающую с посуды в поддон, легко вылить в раковину», - предложил Кастро.
Тарелки удерживают на месте специальные держатели, защищая их от царапин и поломок, которые могут возникнуть, если тарелки хранятся стопками.
Комплексная система в помощь
«При отсутствии комплексной системы легко потерять контроль над содержимым ящиков и полок. Однако различные органайзеры для кухни универсальны и позволяют разумно использовать пространство. Очень удобным решением являются, например, органайзеры из перфорированного картона, которые можно регулировать в зависимости от содержимого ящика, будь то тарелки, кастрюли, крышки или блюда для еды. Перегородки, прикрепленные к доске, предотвращают перемещение предметов в ящиках. Так, легко переставлять предметы, хранящиеся в ящике, поскольку расположение стенок можно изменить в любой момент по своему усмотрению», - объясняет Кастро.
Он подчеркивает, что в организованных ящиках и полках можно поместить больше вещей. Перегородки для ящиков или органайзеры для крышек кастрюль можно использовать для вертикального хранения крышек кастрюль и разделочных досок, что помогает сэкономить место и облегчает их использование. Столовые приборы можно держать на предназначенных для них подставках.