До и после: как разумно и практично обустроить открытую кухню

Ящики и полки позволят разместить больше вещей

Маленькие кухни требуют умных решений, позволяющих максимально эффективно использовать пространство. Не всегда можно изменить размер кухни, но можно найти другие решения для создания большего пространства: добавив дополнительные шкафы, полки, тележки, крючки и организовав внутреннюю часть полок и ящиков.

Довольно часто на кухне пространство стены между рабочей поверхностью и шкафом остается неиспользованным. «Используя различные аксессуары-подставки с крючками, магнитными держателями для ножей или добавляя открытые полки, вы можете поддерживать чистоту рабочей поверхности и вместо этого хранить приправы, чашки или столовые приборы на стене», - советует дизайнер интерьера.

Дизайнер интерьера рекомендует хранить часто использующиеся вещи в ящиках, чтобы они были легко доступны. Однако на верхних полках располагаются предметы, необходимые после приготовления пищи, например, тарелки, стаканы, кружки.

«Если кухонная поверхность ограничена, а чистая посуда во время сушки занимает слишком много места на рабочей поверхности, то сушилка для посуды в шкафу - идеальное решение. Это освободит место на рабочей поверхности. Воду, капающую с посуды в поддон, легко вылить в раковину», - предложил Кастро.

Тарелки удерживают на месте специальные держатели, защищая их от царапин и поломок, которые могут возникнуть, если тарелки хранятся стопками.

Комплексная система в помощь

«При отсутствии комплексной системы легко потерять контроль над содержимым ящиков и полок. Однако различные органайзеры для кухни универсальны и позволяют разумно использовать пространство. Очень удобным решением являются, например, органайзеры из перфорированного картона, которые можно регулировать в зависимости от содержимого ящика, будь то тарелки, кастрюли, крышки или блюда для еды. Перегородки, прикрепленные к доске, предотвращают перемещение предметов в ящиках. Так, легко переставлять предметы, хранящиеся в ящике, поскольку расположение стенок можно изменить в любой момент по своему усмотрению», - объясняет Кастро.

Он подчеркивает, что в организованных ящиках и полках можно поместить больше вещей. Перегородки для ящиков или органайзеры для крышек кастрюль можно использовать для вертикального хранения крышек кастрюль и разделочных досок, что помогает сэкономить место и облегчает их использование. Столовые приборы можно держать на предназначенных для них подставках.