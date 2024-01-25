В конце декабря в Силламяэ начались масштабные работы по расчистке городских улиц и парков от поваленных и опасных деревьев. Но местные жители заподозрили неладное. «Жителям говорят, что убирают упавшие и больные деревья, но на самом деле рубят массово. А у нас там росли ветреницы, примулы, обитают ежи и белки!» - пишет расстроенный читатель Rus.Postimees.
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Ветреницы, примулы, ежи и белки: из-за вырубки деревьев жители Силламяэ боятся лишиться флоры и фауны
В пятницу, 19 января, на веб-сайте Силламяэской горуправы появилась новостная заметка о работах по утилизации поваленных и опасных деревьев. Жителям города объяснили, что последствия осеннего шторма приходится устранять до сих пор: поваленные деревья по-прежнему лежат по всему городу и мешают жителям.