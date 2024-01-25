Президент Латвии: нужно запретить импорт российского зерна, не дожидаясь решения на уровне ЕС

При этом Ринкевич признает, что включить зерно из РФ в европейские санкционные списки будет затруднительно.

Президент 24 января провел встречу с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней. Позже Ринкевич заявил журналистам, что вопрос об импорте российского зерна обсуждался с премьером. Во время встречи Силиня проинформировала президента о работе, которую сейчас проводит кабинет министров.

Президент обратил внимание на то, что значительное число стран ЕС не хочет запрещать, например, торговлю минеральными удобрениями, различного рода продовольственными товарами, зерном с Россией, поэтому распространение санкционных мер на зерно сопряжено с трудностями.

"Я поддерживаю премьер-министра - надо начать работу над тем, чтобы этот процесс (запрет на импорт российского зерна - ИФ) решался как на национальном, так и на европейском уровне. С транзитом ситуация другая. Там существуют геополитические соображения, которые следует обсуждать. Если мы будем достаточно активны в дискуссиях по этим вопросам, какие-то шаги будут", - сказал президент.

В свою очередь, премьер-министр заявила журналистам, что Латвия была первой страной, которая на уровне кабинета министров и парламента инициировала обсуждение вопроса об импорте российского зерна в ЕС.