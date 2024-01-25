Президент Латвии: нужно запретить импорт российского зерна, не дожидаясь решения на уровне ЕС

Президент Латвии Эдгар Ринкевич выступает за одностороннее решение Латвии запретить импорт в страну российского зерна, не дожидаясь решения на уровне ЕС, сообщает BNS со ссылкой на советника президента Мартиньша Дрегериса.
При этом Ринкевич признает, что включить зерно из РФ в европейские санкционные списки будет затруднительно.
Президент 24 января провел встречу с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней. Позже Ринкевич заявил журналистам, что вопрос об импорте российского зерна обсуждался с премьером. Во время встречи Силиня проинформировала президента о работе, которую сейчас проводит кабинет министров.
Президент обратил внимание на то, что значительное число стран ЕС не хочет запрещать, например, торговлю минеральными удобрениями, различного рода продовольственными товарами, зерном с Россией, поэтому распространение санкционных мер на зерно сопряжено с трудностями.
"Я поддерживаю премьер-министра - надо начать работу над тем, чтобы этот процесс (запрет на импорт российского зерна - ИФ) решался как на национальном, так и на европейском уровне. С транзитом ситуация другая. Там существуют геополитические соображения, которые следует обсуждать. Если мы будем достаточно активны в дискуссиях по этим вопросам, какие-то шаги будут", - сказал президент.
В свою очередь, премьер-министр заявила журналистам, что Латвия была первой страной, которая на уровне кабинета министров и парламента инициировала обсуждение вопроса об импорте российского зерна в ЕС.
"Какое-то время назад казалось, что многие вещи невозможно будет включить в пакеты санкций против России. Например, если говорить о нефтепродуктах, то сейчас они попадают под санкции. На все нужно время. Дискуссия только началась, и страны Балтии выразили политическую поддержку и готовность обсуждать запрет на импорт зерна", - подчеркнула Силиня.
По словам премьера, есть поддержка в ЕС для включения этих вопросов в повестку дня. Силиня поручила министерству земледелия, министерству экономики, министерству сообщения и министерству финансов провести максимально точные расчеты влияния этого зерна на Латвию, чтобы понять, возможно ли отделить его от других сельскохозяйственных товаров, чтобы можно было вести конкретные дискуссии о зерне.
Силиня также сказала, что принятие европейских санкционных пакетов всегда занимает время, страны ЕС тоже должны обсудить в своих парламентах эти вопросы. Когда это произойдет, можно будет перейти к более предметной дискуссии на уровне лидеров ЕС, добавила премьер-министр.
Латвия, по данным Минземледелия страны, является вторым крупнейшим импортером российской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в ЕС после Испании.