Эксперт: рынок недвижимости ждут непростые времена

«Состояние эстонской экономики в конце прошлого года было хуже, чем ожидалось, и прогноз на этот год остается слабым. Сегодня мы находимся в ситуации, когда говорят о нулевом росте или небольшом спаде в этом году, что, тем не менее, означает, что во второй половине года экономика должна немного вырасти», - сказал Ребане.

Что принесет этот год?

Поскольку нестабильная экономическая ситуация не внушает людям особой уверенности, ожидается, что в этом году количество людей, обращающихся за кредитами, снизится. Однако, по словам эксперта, ситуация зависит в основном от двух основных факторов, которые трудно предсказать.

«Во-первых, важно смотреть на то, как обстоят дела с процентными ставками. По текущим прогнозам, во второй половине года процентные ставки будут иметь тенденцию к снижению, но все равно останутся выше, чем были раньше. Снижение процентных ставок не принесет заемщикам большого облегчения», - прокомментировал Ребане.

Второй вопрос касается рынка труда. Поскольку ожидания роста заработной платы снижаются, а безработица грозит увеличиться, рынок недвижимости не получит положительного импульса со стороны рынка труда. «Перспективы скромные. Инфляцию удалось усмирить в долгосрочной перспективе, но пока никто не радуется, тем более что геополитическая ситуация остается нестабильной».

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