Эксперт: рынок недвижимости ждут непростые времена

По мнению руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Танеля Ребане, рынок недвижимости по-прежнему будет характеризоваться высокими процентными ставками, ростом стоимости жилищных кредитов и замедлением темпов строительства новых объектов недвижимости. По мнению эксперта, в наступившем году не стоит ожидать слишком позитивных изменений.
По мнению Ребане, 2023 год принес множество проблем как покупателям, так и продавцам и застройщикам. «На рынок сильнее, чем ожидалось, повлияли высокие процентные ставки, которые выросли быстрее, чем прогнозировалось, и оставались высокими. В результате кредиты значительно подорожали, что сделало их для многих недоступными», - говорит Ребане.
Однако реальное положение дел на рынке недвижимости попадает в статистику с задержкой, поэтому в цифрах реальность будет отражена в ближайшие месяцы. «Поскольку выдача кредитов на покупку жилья зависит от статистики по договорам, в начале года мы, скорее всего, увидим более низкие цифры, чем в последние годы», - добавил он.
По словам эксперта, рынок недвижимости, который раньше предлагал привлекательную доходность для инвесторов в съемное жилье, больше не привлекает новых участников. На данный момент, говорит Ребане, люди покупают недвижимость в первую очередь для себя, а не для сдачи в аренду. «Так что сейчас не самые лучшие времена для инвесторов, сдающих жилье в аренду, да и высокие процентные ставки играют свою роль», - подчеркнул он.
В то же время, по словам Ребане, общие изменения в экономике Эстонии начинают оказывать влияние на рынок кредитования жилья. Поскольку безработица постепенно растет, а для некоторых отраслей экономики первая половина наступившего года может оказаться нелегкой, людей, ищущих новое жилье, будет меньше. Кроме того, в некоторых отраслях экономики возможны увольнения, что также снизит спрос на жилье.
«Состояние эстонской экономики в конце прошлого года было хуже, чем ожидалось, и прогноз на этот год остается слабым. Сегодня мы находимся в ситуации, когда говорят о нулевом росте или небольшом спаде в этом году, что, тем не менее, означает, что во второй половине года экономика должна немного вырасти», - сказал Ребане.
Что принесет этот год?
Поскольку нестабильная экономическая ситуация не внушает людям особой уверенности, ожидается, что в этом году количество людей, обращающихся за кредитами, снизится. Однако, по словам эксперта, ситуация зависит в основном от двух основных факторов, которые трудно предсказать.
«Во-первых, важно смотреть на то, как обстоят дела с процентными ставками. По текущим прогнозам, во второй половине года процентные ставки будут иметь тенденцию к снижению, но все равно останутся выше, чем были раньше. Снижение процентных ставок не принесет заемщикам большого облегчения», - прокомментировал Ребане.
Второй вопрос касается рынка труда. Поскольку ожидания роста заработной платы снижаются, а безработица грозит увеличиться, рынок недвижимости не получит положительного импульса со стороны рынка труда. «Перспективы скромные. Инфляцию удалось усмирить в долгосрочной перспективе, но пока никто не радуется, тем более что геополитическая ситуация остается нестабильной».
Желающим купить новое жилье следует быть начеку
Но что может ждать людей, ищущих жилье в новом году? Если раньше надеялись, что цены на рынке недвижимости могут упасть, то Ребане не стал бы делать ставку на это ожидание. «Новая недвижимость не сильно подешевела, поскольку цены на строительство остаются высокими. Как и в других отраслях, рост дороговизны влияет и на рынок строительства и недвижимости», - сказал он.
Предложение новых объектов на рынке недвижимости значительно сократилось за последние месяцы. Однако в результате на каждый объект в итоге найдется потенциальный покупатель. «Новых объектов строится меньше, цены на них выше, однако в течение определенного времени все они найдут своего владельца», - говорит эксперт.
Однако это не относится к недвижимости, находящейся на вторичном рынке, где возможно небольшое падение цен. Если покупатель хочет или должен продать недвижимость, то это должно произойти по рыночной цене, считает Ребане. Поэтому привлекательные объекты второго эшелона, которые ждут своего покупателя и не имеют длительного цикла продаж, обязательно появятся на рынке в этом году. Таким образом, по мнению руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor, рынок, ориентированный на покупателей, сохранится и в этом году.