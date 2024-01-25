Саудовская Аравия открыла свой первый алкогольный магазин, но только для определенных людей

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияд, открылся первый в стране винный магазин, который могут посетить только иностранные дипломаты, сообщает The Times. Правительство консервативной исламской страны недавно разослало иностранным посольствам новые предписания, ограничивающие алкоголь, ввозимый в страну дипломатическим багажом, который позже успешно попадает на черный рынок.