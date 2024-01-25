В Саудовской Аравии открылся первый алкогольный магазин, но только для определенных лиц

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияд открылся первый в стране алкогольный магазин, который могут посещать только иностранные дипломаты, сообщает The Times. Правительство консервативной исламской страны недавно разослало иностранным посольствам новые предписания, ограничивающие количество алкоголя, ввозимого в страну дипломатическим багажом, который позже успешно попадает на черный рынок.