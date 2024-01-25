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В Саудовской Аравии открылся первый алкогольный магазин, но только для определенных лиц

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В столице Саудовской Аравии Эр-Рияд, открылся первый в стране винный магазин-
В столице Саудовской Аравии Эр-Рияд, открылся первый в стране винный магазин- Фото: Postimees

В Саудовской Аравии открыли первый в стране винный магазин. Он появится в Эр-Рияде, а алкоголь будет доступен «только дипломатам-немусульманам».

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияд открылся первый в стране алкогольный магазин, который могут посещать только иностранные дипломаты, сообщает The Times. Правительство консервативной исламской страны недавно разослало иностранным посольствам новые предписания, ограничивающие количество алкоголя, ввозимого в страну дипломатическим багажом, который позже успешно попадает на черный рынок.

По словам трех дипломатов, беседовавших с The Times на основании анонимности, для доступа к магазину в дипломатическом квартале, в котором расположены посольства, необходимо загрузить специальное приложение. Местным мусульманам вход в магазин запрещен. Посетителям также не разрешается делать в помещении фотографии.

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