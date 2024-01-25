ЕЦБ вновь оставил базовые процентные ставки без изменений

В четверг днем ​​спекулянты по вопросам процентных ставок центральных банков получили большой объем информации, так как состоялось заседание Совета Европейского центрального банка, а после него пресс-конференция президента банка Кристин Лагард, где она ответила на некоторые вопросы журналистов.

Эксперты достаточно единогласно прогнозировали в международных СМИ, что никаких изменений процентных ставок на этот раз не произойдет. И они были правы.

ЕЦБ вновь решил оставить базовые процентные ставки без изменений. Таким образом, Совет центробанка решил, что процентная ставка по основным операциям рефинансирования будет по-прежнему составлять 4,50%, базовая процентная ставка по кредитам - 4,75%, а ставка по депозитам - 4,00%.

В последний раз Совет ЕЦБ обсуждал этот вопрос в сентябре, и после той встречи наступил перерыв. За это время инфляция в еврозоне замедлилась до 2,9 процента в конце 2023 года, тогда как годом ранее аналогичный показатель составлял 10,6 процента.