От ЕЦБ ожидается намек на снижение процентных ставок

В четверг днем ​​спекулянты по вопросам процентных ставок центральных банков получат большой объем информации, так как состоится заседание Совета Европейского центрального банка, а после него пресс-конференция президента банка Кристин Лагард, где она ответит на некоторые вопросы журналистов.

Эксперты достаточно единогласно прогнозировали в международных СМИ, что никаких изменений процентных ставок на этот раз не произойдет.

В последний раз Совет ЕЦБ обсуждал этот вопрос в сентябре, и после той встречи наступил перерыв. За это время инфляция в еврозоне замедлилась до 2,9 процента в конце 2023 года, тогда как годом ранее аналогичный показатель составлял 10,6 процента.